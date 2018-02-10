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Hakan'lı Milan, SPAL'a Karşı Farklı Kazandı: 4-0

HAKAN'LI MİLAN, SPAL'A KARŞI FARKLI KAZANDI: 4-0

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan, deplasmanda SPAL'ı rahat geçti: 4-0

Tarih : 10 Şubat 2018, 20:20
Puan Ver : Hakan'lı Milan, Spal'a Karşı Farklı Kazandı: 4-0(8/10)4

İtalya Serie A'nın 24'üncü haftasında milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan deplasmanda SPAL'ı 4-0 ile geçti.

HAKAN 90 DAKİKA OYNADI

Hakan Çalhanoğlu karşılaşmaya ilk 11'de başlarken 90 dakikada sahada kaldı. Konuk takıma galibiyeti getiren golleri 2 ve 65'inci dakikalarda Patrick Cutrone, 73'üncü dakikada Lucas Biglia ve 90'ıncı dakikada Fabio Borini kaydetti.

Milano ekibi bu sonucun ardından puanını 38'e yükseltirken, SPAL ise 17 puanda kaldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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