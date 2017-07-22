2017 Uluslararası Şampiyonlar Kupası maçında Bayern Münih ile Milan karşı karşıya geldi.

Bayern karşısında maça fırtına gibi başlayan Milan, 14. dakikada yeni transferi Kessie ile öne geçti. 25 ve 43. dakikalarda sahneye çıkan genç golcü Cutrone, ilk yarının skorunu belirledi: 0-3

HAKAN ÇALHANOĞLU NEFİS ATTI

63. dakikada Borini'nin yerine oyuna dahil olan Hakan Çalhanoğlu, 85. dakikada attığı golle skoru 4-0'a taşırken, Milan formasıyla ilk golünü kaydetmiş oldu.

Kalan bölümde skor değişmedi ve Milan, Bayern'i 4-0 mağlup etti.

Kaynak: haberinburada