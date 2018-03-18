HAKAN'IN BOŞ GEÇMEDİĞİ MAÇTA MİLAN KAZANDI
Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan, evinde Chievo'yu 3-2'lik skorla mağlup etti.
Serie A'da UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Milan, 29. haftada Chievo'yu ağırladı.
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, maçın 10. dakikasında Milan'ı 1-0 öne geçirdi. Fakat Chievo, Mariusz Stepinski'nin 33 ve Roberto Inglese'nin 34. dakikadaki golleriyle soyunma odasına 2-1 üstün gitti.
GOLLER ART ARDA GELDİ
İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan Milan, 54. dakikada Patrick Cutrone ve 82. dakikada Andre Silva'nın golleriyle sahadan 3-2 galip ayrıldı.
90 dakika sahada kalan Hakan, 47. dakikada sarı kart gördü.
MİLAN PUANINI 50 YAPTI
Milan, aldığı bu galibiyetle puanını 50'ye yükseltti. Chievo ise 25 puanda kaldı.
Öte yandan Roma, milli futbolcu Cengiz Ünder'in 83. dakikada oyuna girdiği maçta deplasmanda Crotone'yi 2-0 yendi. Roma böylece puanını 59'a çıkardı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Annesiyle Babasının Görüşmesine İzin Vermiyor
- Sabah İş, Akşam Hücre! Ultra Lüks Bir Kayak Merkezi Değil, Dünyanın En Modern Hapishanesi
- Çin'den Abd'ye Nota! Dünya Devleri Tayvan'da Karşı Karşıya Geldi
- Tek Motorlu Uçak, Yaşlı Kadının Evine Düştü: 10 Ölü
- Cinsel İlişki Robotları İle İlişkiye Girmek Erkekleri Psikopat Katillere Çevirebilir
Bu Haberle İlgili Yorumlar