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Hakan'ın boş geçmediği maçta Milan kazandı

HAKAN'IN BOŞ GEÇMEDİĞİ MAÇTA MİLAN KAZANDI

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan, evinde Chievo'yu 3-2'lik skorla mağlup etti.

Tarih : 18 Mart 2018, 20:30
Puan Ver : Hakan'ın Boş Geçmediği Maçta Milan Kazandı(10/10)6

Serie A'da UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Milan, 29. haftada Chievo'yu ağırladı.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, maçın 10. dakikasında Milan'ı 1-0 öne geçirdi. Fakat Chievo, Mariusz Stepinski'nin 33 ve Roberto Inglese'nin 34. dakikadaki golleriyle soyunma odasına 2-1 üstün gitti.

GOLLER ART ARDA GELDİ

İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan Milan, 54. dakikada Patrick Cutrone ve 82. dakikada Andre Silva'nın golleriyle sahadan 3-2 galip ayrıldı.

90 dakika sahada kalan Hakan, 47. dakikada sarı kart gördü.

MİLAN PUANINI 50 YAPTI

Milan, aldığı bu galibiyetle puanını 50'ye yükseltti. Chievo ise 25 puanda kaldı.

Öte yandan Roma, milli futbolcu Cengiz Ünder'in 83. dakikada oyuna girdiği maçta deplasmanda Crotone'yi 2-0 yendi. Roma böylece puanını 59'a çıkardı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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