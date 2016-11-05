HAKAN URAL'DAN ENGİNCAN AÇIKLAMASI
Oyuncu Hakan Ural, giyim tarzıyla gündem olan oğlu Engincan Ural hakkında konuştu.
Sibel Can ve Hakan Ural'ın oğulları Engincan Ural, Londra'da yaşıyor. Zaman zaman geldiği Türkiye'de ise giyim tarzıyla Gündem oluyor. Giydiği dar ve kısa paçalı pantolonlar, kürk mont ve terliklerle dikkati çeken Engincan hakkında babası Hakan Ural ilk kez yorum yaptı.
'Renkli Sayfalar' programına konuk olan Ural, "Tüylü terlikleri görünce başlarda ‘oğlum niye böyle bir şey giydin?' dedim, umursamadı. Sonra baktım, yakışmış. Bu yaşlarda giysin hevesini alsın. Engincan kıyafetleri yüzünden çok eleştiriliyor. Çocuk bu yüzden Türkiye'ye gelmiyor. Şu anda Londra'da" ifadelerini kullandı.
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