HAKAN ŞÜKÜR'ÜN BABASI GÖZALTINDA FENALAŞIP HASTANEYE KALDIRILDI
Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, iki gün önce hakkında resen yakalama kararı çıkartılan ve dün Adapazarı ilçesinde gözaltına alınan Selmet Şükür, il emniyet müdürlüğünde sorgu sırasında fenalaştı.
Yüksek şeker sorunu bulunan Selmet Şükür, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, iki gün önce hakkında resen yakalama kararı çıkartılan Selmet Şükür, dün Adapazarı ilçesinde gözaltına alınmıştı.
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