O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

hakan şükür'ün babası gözaltına alındı

HAKAN ŞÜKÜR'ÜN BABASI GÖZALTINA ALINDI

FETÖ'nün darbe girişimine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Hakan Şükür'ün babası Sermet Şükür gözaltına alındı.

Tarih : 12 Ağustos 2016, 14:38
Puan Ver : Hakan Şükür'ün Babası Gözaltına Alındı(0/10)


Polis, Sermet Şükür'ün, Adapazarı Sakarya Caddesi'nde bulunan Salko Camii'nde bulunduğunu ihbar edilmesi üzerine harekete geçti. Camiye giden ekipler Cuma namazının kılınmasını bekledi. Namazın bitmesinin ardından Sermet Şükür polisleri görünce ellerini havaya kaldırdı. Hakkında yakalama kararı bulunan Sermet Şükür polis aracına konularak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Gökhan Şükür ise aracıyla babasının götürüldüğü ekip aracına takip ederek Emniyet Müdürlüğü'nün önüne gitti.








Etiketler: Hakan  Şükür  Ün  Babası  Gözaltına  Alındı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER