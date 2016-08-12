HAKAN ŞÜKÜR'ÜN BABASI GÖZALTINA ALINDI
FETÖ'nün darbe girişimine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Hakan Şükür'ün babası Sermet Şükür gözaltına alındı.
Polis, Sermet Şükür'ün, Adapazarı Sakarya Caddesi'nde bulunan Salko Camii'nde bulunduğunu ihbar edilmesi üzerine harekete geçti. Camiye giden ekipler Cuma namazının kılınmasını bekledi. Namazın bitmesinin ardından Sermet Şükür polisleri görünce ellerini havaya kaldırdı. Hakkında yakalama kararı bulunan Sermet Şükür polis aracına konularak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Gökhan Şükür ise aracıyla babasının götürüldüğü ekip aracına takip ederek Emniyet Müdürlüğü'nün önüne gitti.
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