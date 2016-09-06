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HAKAN ŞÜKÜR'E BİR ŞOK DAHA!


HAKAN ŞÜKÜR'E BİR ŞOK DAHA!
Tarih : 06 Eylül 2016, 17:28
Puan Ver : Hakan Şükür'e Bir Şok Daha!(5/10)6


Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi  sonrası hakkında yakalama kararı çıkarılan Hakan Şükür hakkında  "Sesli, yazılı  veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçundan  2 yıl 4 aya kadar hapis cezası  istemiyle dava açıldı.



Psikolojik Danışman İsmail Loyan'ın kendisine yönelik Twitter  üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla Hakan Şükür hakkında yaptığı şikayet üzerine  başlatılan soruşturma tamamlandı.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki  Loyan'ın 24 Kasım 2015 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'da Hakan Şükür  adlı kullanıcının Atatürk'le ilgili bir paylaşımını görmesi üzerine yorum  yaptığı, bunun üzerine şüpheli Şükür'ün de müştekiye hitaben onur, şeref ve  saygınlığını rencide edebilecek şekilde ileti göndererek hakaret suçunu işlediği  belirtildi.








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