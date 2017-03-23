

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bylock kullandıkları için ihraç edilen FETÖ şüphelisi polislere yönelik operasyon düzenledi. Emniyet amiri, başkomiser ve komiserlerin de aralarında bulunduğu 21 kişi, gözaltına alındı.







Habertürk gazetesinin haberine göre gözaltına alınan Komiser O.A., ifadesinde " Hakan Şükür 17-25 Aralık operasyonlarından kısa bir süre önce Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı'na geldi. Burada birkaç saat kaldıktan sonra ayrıldı. Ben de o sırada TEM Dairesi'nde çalışıyordum" dedi.







kaynak:sabah