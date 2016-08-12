HAKAN ŞÜKÜR VE BABASININ MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Hakan Şükür ile babası Semet Şükür'ün FETÖ'ye finansal destek sağladıklarını belirlemesi üzerine mahkeme mal varlıklarına el konulması kararı verdi. Hakan Şükür ve babası Semet Şükür'ün tüm mal varlıklarının değerinin yaklaşık 200 milyon lira civarında olduğu belirtiliyor.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar