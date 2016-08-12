

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Hakan Şükür ile babası Semet Şükür'ün FETÖ'ye finansal destek sağladıklarını belirlemesi üzerine mahkeme mal varlıklarına el konulması kararı verdi. Hakan Şükür ve babası Semet Şükür'ün tüm mal varlıklarının değerinin yaklaşık 200 milyon lira civarında olduğu belirtiliyor.