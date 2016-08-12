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HAKAN ŞÜKÜR VE BABASININ MAL VARLIĞINA EL KONULDU


HAKAN ŞÜKÜR VE BABASININ MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Tarih : 12 Ağustos 2016, 14:35
Puan Ver : Hakan Şükür Ve Babasının Mal Varlığına El Konuldu(0/10)


Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Hakan Şükür ile babası Semet Şükür'ün FETÖ'ye finansal destek sağladıklarını belirlemesi üzerine mahkeme mal varlıklarına el konulması kararı verdi. Hakan Şükür ve babası Semet Şükür'ün tüm mal varlıklarının değerinin yaklaşık 200 milyon lira civarında olduğu belirtiliyor.








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