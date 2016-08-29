

FETÖ/PDY finansman sağladığı iddiasıyla Hakan Şükür ve babası Selmet Şükür'ün mal varlıklarına el konulması ardından yurt genelinde tespit sürerken, Sakarya'da 7 ayrı şirkette hisselerinin olduğu belirlendi. Hakan ve Selmet Şükür'lerin mal varlığının daha önce belirtilen 200 milyon liranın da üzerinde çıkacağı iddia edildi.







Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ Terör Örgütü'nün darbe girişimiyle ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında eski milli futbolcu Hakan Şükür ve babası Selmet Şükür'ün banka hesapları ve mal varlığıyla ilgili detaylı inceleme başlattı. SakaryaVergi Dairesi'nin savcılığın talebi üzerine hazırladığı rapora göre Hakan Şükür ve Selmet Şükür'ün Sakarya'da inşaat, tekstil, spor, turizm üzerine faaliyet gösteren 7 ayrı şirkete ayrı ayrı yüzde 30 ile yüzde 60 arasında ortaklığı olduğu belirlendi.