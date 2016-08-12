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HAKAN ŞÜKÜR VE BABASI SERMET ŞÜKÜR İÇİN GÖZALTI KARARI


HAKAN ŞÜKÜR VE BABASI SERMET ŞÜKÜR İÇİN GÖZALTI KARARI
Tarih : 12 Ağustos 2016, 09:14
Puan Ver : Hakan Şükür Ve Babası Sermet Şükür İçin Gözaltı Kararı(0/10)


Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında eski milletvekili Hakan Şükür hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan resen yakalama kararı çıkarıldı. 



Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, Hakan Şükür'ün yakalanması için çalışma başlatıldı. Yurtdışına çıkan Şükür hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan resen yakalama kararı çıkarıldı. Hakan Şükür ve ailesi geçen yılın aralık ayında Türkiye'den ayrılmıştı.








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