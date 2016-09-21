HAKAN ŞÜKÜR VE ARİF ERDEM İÇİN İHRAÇ KARARI
Sarı-kırmızılı kulübün disiplin kurulu, FETÖ ile ilişkisi olan eski futbolcular ve tutuklu valilerin kulüp üyeliğinden ihraç edilmesine karar verdi.
Sarı-kırmızılı kulübün disiplin kurulu, FETÖ ile ilişkisi olan eski futbolcular ve tutuklu valilerin kulüp üyeliğinden ihraç edilmesine karar verdi.
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