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hakan şükür ve arif erdem için ihraç kararı

HAKAN ŞÜKÜR VE ARİF ERDEM İÇİN İHRAÇ KARARI

Sarı-kırmızılı kulübün disiplin kurulu, FETÖ ile ilişkisi olan eski futbolcular ve tutuklu valilerin kulüp üyeliğinden ihraç edilmesine karar verdi.

Tarih : 21 Eylül 2016, 17:17
Puan Ver : Hakan Şükür Ve Arif Erdem İçin İhraç Kararı(0/10)


Sarı-kırmızılı kulübün disiplin kurulu, FETÖ ile ilişkisi olan eski futbolcular ve tutuklu valilerin kulüp üyeliğinden ihraç edilmesine karar verdi.








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