HAKAN ŞÜKÜR TWİTTER ADRESİNİ GİZLEDİ
15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili attığı tweetleri tepki çeken Hakan Şükür, Twitter adresini takipçisi olmayanlara gizledi.
Eski milli futbolcu Hakan Şükür, 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimiyle ilgili attığı tweetleriyle büyük tepki toplamıştı.
TWİTTER HESABINI GİZLEDİ
Twitter'da 1 milyona yakın takipçisi bulunan ve FETÖ'yü savunan bazı tweetler paylaşan Şükür, vatandaşlardan aldığı yoğun tepki sonrası Twitter hesabını takipçisi olmayanlara kapattı.
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