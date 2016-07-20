15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili attığı tweetleri tepki çeken Hakan Şükür, Twitter adresini takipçisi olmayanlara gizledi.



Eski milli futbolcu Hakan Şükür, 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimiyle ilgili attığı tweetleriyle büyük tepki toplamıştı.



TWİTTER HESABINI GİZLEDİ







Twitter'da 1 milyona yakın takipçisi bulunan ve FETÖ'yü savunan bazı tweetler paylaşan Şükür, vatandaşlardan aldığı yoğun tepki sonrası Twitter hesabını takipçisi olmayanlara kapattı.