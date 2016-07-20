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hakan şükür twitter adresini gizledi

HAKAN ŞÜKÜR TWİTTER ADRESİNİ GİZLEDİ

15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili attığı tweetleri tepki çeken Hakan Şükür, Twitter adresini takipçisi olmayanlara gizledi.

Tarih : 20 Temmuz 2016, 09:23
Puan Ver : Hakan Şükür Twitter Adresini Gizledi(9/10)8


Eski milli futbolcu Hakan Şükür, 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimiyle ilgili attığı tweetleriyle büyük tepki toplamıştı.

TWİTTER HESABINI GİZLEDİ



Twitter'da 1 milyona yakın takipçisi bulunan ve FETÖ'yü savunan bazı tweetler paylaşan Şükür, vatandaşlardan aldığı yoğun tepki sonrası Twitter hesabını takipçisi olmayanlara kapattı.








Etiketler: Hakan  Şükür  Twitter  Adresini  Gizledi    haber

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