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hakan şükür ortaya çıktı! işte yeni adresi...

HAKAN ŞÜKÜR ORTAYA ÇIKTI! İŞTE YENİ ADRESİ...

Hakkında yakalama kararı olan ve ABD'ye kaçan Hakan Şükür, bir üniversitede ders vermeye başlıyor. Şükür'ün öğrencilere futbol teknikleri ve liderlik modelleme dersleri verileceği belirtildi.

Tarih : 10 Kasım 2016, 13:12
Puan Ver : Hakan Şükür Ortaya Çıktı! İşte Yeni Adresi...(8/10)9


Türkiye'de 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminden sorumlu Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yakınlığıyla bilinen North American University'nin (Kuzey Amerika Üniversitesi), hakkında yakalama kararı çıkarılan FETÖ mensubu eski milli futbolcu Hakan Şükür'ü bir etkinlik için davet ettiği ortaya çıktı.



Şükür'ün üniversitenin futbol takımına futbol teknikleri ve liderlik modelleme dersleri vereceği öğrenildi.



Kaçak Şükür'ün daha önce California eyaletine yerleştiği iddia edilmişti. Ancak üniversite Texas eyaletinin Stafford kentinde bulunuyor.








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