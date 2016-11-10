Hakkında yakalama kararı olan ve ABD'ye kaçan Hakan Şükür, bir üniversitede ders vermeye başlıyor. Şükür'ün öğrencilere futbol teknikleri ve liderlik modelleme dersleri verileceği belirtildi.



Türkiye'de 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminden sorumlu Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yakınlığıyla bilinen North American University'nin (Kuzey Amerika Üniversitesi), hakkında yakalama kararı çıkarılan FETÖ mensubu eski milli futbolcu Hakan Şükür'ü bir etkinlik için davet ettiği ortaya çıktı.







Şükür'ün üniversitenin futbol takımına futbol teknikleri ve liderlik modelleme dersleri vereceği öğrenildi.







Kaçak Şükür'ün daha önce California eyaletine yerleştiği iddia edilmişti. Ancak üniversite Texas eyaletinin Stafford kentinde bulunuyor.