HAKAN ŞÜKÜR: 'KENDİ HALKINA KURŞUN SIKANLAR HAİNDİR!'
5 Temmuz'da yaşanan darbe girişimi sonrasında FETÖ'cü olduğu gerekçesiyle sosyal medyada tepki yağmuruna tutulan Hakan Şükür, Twitter adresinden isyan etti. Boğaz Köprüsü'nde darbeci askerlerin halkın üzerine ateş açtığı görüntüleri paylaşan eski milli futbolcu, açtı ağzını yumdu gözünü.
"ŞEREFSİZDİR, HAİNDİR..."
Şükür, darbeci askerleri hedef alarak "Kendi halkına kurşun sıkanlar ve onların ardında kim varsa şerefsizdir, haindir. İzahı yok cezalandırılmalıdır. Yuh!" ifadelerini kullandı.
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