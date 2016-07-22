O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

HAKAN ŞÜKÜR: 'KENDİ HALKINA KURŞUN SIKANLAR HAİNDİR!'


HAKAN ŞÜKÜR: 'KENDİ HALKINA KURŞUN SIKANLAR HAİNDİR!'
Tarih : 22 Temmuz 2016, 16:10
Puan Ver : Hakan Şükür: 'kendi Halkına Kurşun Sıkanlar Haindir!'(9/10)11


5 Temmuz'da yaşanan darbe girişimi sonrasında FETÖ'cü olduğu gerekçesiyle sosyal medyada tepki yağmuruna tutulan Hakan Şükür, Twitter adresinden isyan etti. Boğaz Köprüsü'nde darbeci askerlerin halkın üzerine ateş açtığı görüntüleri paylaşan eski milli futbolcu, açtı ağzını yumdu gözünü.



"ŞEREFSİZDİR, HAİNDİR..."



Şükür, darbeci askerleri hedef alarak "Kendi halkına kurşun sıkanlar ve onların ardında kim varsa şerefsizdir, haindir. İzahı yok cezalandırılmalıdır. Yuh!" ifadelerini kullandı.








Etiketler: Hakan  Şükür    Kendi  Halkına  Kurşun  Sıkanlar  Haindir      haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER