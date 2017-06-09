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hakan şükür hayranı fetö sanığına hapis cezası

HAKAN ŞÜKÜR HAYRANI FETÖ SANIĞINA HAPİS CEZASI

Bursa'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında terör örgütü üyesi olmak suçundan aranan doktor Davut Baykan'ı, Sarp sınır kapısından Gürcistan'a kaçırmak isterken yakalanıp tutuklanan 43 yaşındaki Mehmet Yaprak, örgüt üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Tarih : 09 Haziran 2017, 12:23
Puan Ver : Hakan Şükür Hayranı Fetö Sanığına Hapis Cezası(10/10)10


Yaprak, sosyal paylaşım sitesinde Hakan Şükür ile çektirdiği fotoğrafını paylaşmıştı.



Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz sonrası FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bursa polisi tarafından aranan doktor Davut Baykan, Ağustos ayında Sarp Sınır Kapısı'nda kendisini Gürcistan'a kaçırmak isteyen Mehmet Yaprak ile yakalandı. Sorgulamaları Bursa'da yapılan doktor Davut Baykan ile Mehmet Yaprak çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı. Bursa 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan yargılanan İnegöl'de parke ticareti yapan 3 çocuk babası Mehmet Yaprak, çıktığı son duruşmada yöneltilen suçlamayı kabul etmedi. Yaprak, "Doktor Davut beni ve babamı ameliyat etti. Arkadaş olduk. Gezmek için Artvin'e gittiğimizde polis beni de yakaladı. Gerçeği orada öğrendim. Suçsuzum, beraatimi istiyorum" dedi.



Sosyal paylaşım sitesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yurt dışına kaçan Hakan Şükür ile önceden çekilmiş fotoğrafı bulunan Mehmet Yaprak, 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Bu arada Mehmet Yaprak ile yakalanan ve Bursa 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında aynı suçtan dava açılan doktor Davut Baykan'ın yargılanmasına devam ediliyor.



 



kaynak:miliyet








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