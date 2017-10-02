HAKAN KIZARDI, MİLAN DAĞILDI
İtalya Ligi'nde 7. haftanın önemli maçında Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan ile Cengiz Ünder'in takımı Roma karşı karşıya geldi. San Siro'da oynanan mücadelede kazanan taraf 2-0'lık skorla konuk ekip Roma oldu.
Roma'ya galibiyeti golleri 72. dakikada Edin Dzeko ve 77. dakikada Alessandro Florenzi kaydetti.
HAKAN ÇALHANOĞLU KIRMIZI KART GÖRDÜ
Milan'da maça 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu, 33. dakikada ilk sarı kartını gördü. 80. dakikada bir sarı kart daha göre milli futbolcu, oyundan atıldı.
CENGİZ YEDEK BAŞLADI
Roma'da Cengiz Ünder maça yedek kulübesinde başladı. Teknik direktör Eusebio Di Francesco, Cengiz'e şans vermedi.
Bu galibiyetin ardından Milan 12 puanda kalırken, Roma puanını 15 yaptı.
İtalya Ligi'nde milli ararnın ardından Milan, ezeli rakibi Inter ile karşılaşacak. Roma, Napoli'yi ağırlayacak.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
- Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
- İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar