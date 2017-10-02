İtalya Ligi'nde 7. haftanın önemli maçında Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan ile Cengiz Ünder'in takımı Roma karşı karşıya geldi. San Siro'da oynanan mücadelede kazanan taraf 2-0'lık skorla konuk ekip Roma oldu.

Roma'ya galibiyeti golleri 72. dakikada Edin Dzeko ve 77. dakikada Alessandro Florenzi kaydetti.

HAKAN ÇALHANOĞLU KIRMIZI KART GÖRDÜ

Milan'da maça 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu, 33. dakikada ilk sarı kartını gördü. 80. dakikada bir sarı kart daha göre milli futbolcu, oyundan atıldı.

CENGİZ YEDEK BAŞLADI

Roma'da Cengiz Ünder maça yedek kulübesinde başladı. Teknik direktör Eusebio Di Francesco, Cengiz'e şans vermedi.

Bu galibiyetin ardından Milan 12 puanda kalırken, Roma puanını 15 yaptı.

İtalya Ligi'nde milli ararnın ardından Milan, ezeli rakibi Inter ile karşılaşacak. Roma, Napoli'yi ağırlayacak.

Kaynak: haberinburada