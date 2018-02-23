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Hakan Hatipoğlu'nun kaderi belli oldu! Yerine 2 yeni isim gelecek

HAKAN HATİPOĞLU'NUN KADERİ BELLİ OLDU! YERİNE 2 YENİ İSİM GELECEK

Acun Ilıcalı, sakatlığı nedeni ile yarışmadan uzak kalan Hakan Hatipoğlu'nun geri döneceğini ancak 1 ay yarışmalara katılamayacağını açıkladı. Ayrıca yarışmaya 2 yeni isim geleceği bildirildi.

Tarih : 23 Şubat 2018, 01:30
Puan Ver : Hakan Hatipoğlu'nun Kaderi Belli Oldu! Yerine 2 Yeni İsim Gelecek(6/10)2

Survivor 2018'de Acun Ilıcalı, sakatlığı nedeni ile yarışmadan uzak kalan Hakan Hatipoğlu'nun geri döneceğini ancak 1 ay yarışmalara katılamayacağını açıkladı. Bu zaman diliminde ise Hakan'ın yerine 2 yeni ismin yarışmaya katılacağı bildirildi.

HAKAN GERİ DÖNÜYOR

Survivor 2018'de yarışmada sakatlanan Hakan Hatipoğlu'nun doktor kontrolü sonrası yarışmaya dönebileceği açıklandı. Bu haber Gönüllüler Takımında büyük bir sevinçle karşılandı.

YARIŞMALARA KATILAMAYACAK

Doktor gözetiminde yarışmaya dönecek olan Hakan'ın yaklaşık 1 ay boyunca hiçbir yarışmada yer alamayacağı bildirildi. Acun Ilıcalı, Hakan'ın yerine adaya geleceği daha önceden bildirilen yedek yarışmacıların katılacağını açıkladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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