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HAKAN FİDAN'I HAVA OPERASYONUYLA ALMAYI PLANLAMIŞLAR


HAKAN FİDAN'I HAVA OPERASYONUYLA ALMAYI PLANLAMIŞLAR
Tarih : 12 Mayıs 2017, 16:53
Puan Ver : Hakan Fidan'ı Hava Operasyonuyla Almayı Planlamışlar(10/10)11


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kara Havacılık Komutanlığındaki  olaylara ilişkin hazırlanan iddianameye göre, darbe girişiminin Kara Havacılık  Komutanlığı ile ilgili kısımlarının planlama toplantıları, şüphelilere ait  Güvercinlik Kışlası'nda bulunan odalar ile şüpheli Muhammet Baran'a ait Ankara Yenimahalle'deki adreste 13-14 Temmuz 2016'da yapıldı.

Zaman zaman gece yarılarına kadar devam eden bu toplantılarda,  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım, eski  İçişleri Bakanı Efkan Ala ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın rehin alınma planları  yapıldı.

Bu toplantılarda, MİT Müsteşarı Fidan'ın Yenimahalle'de bulunan MİT  lojmanlarının batı tarafındaki villasından alınması kararlaştırıldı. Fidan'ın ikametinin 2 metrelik demir bahçe kapısının saldırı  helikopteri Kobra ile vurulması; bir Skorsky ve 2 Cougar ile taşınacak ekibin,  helikopterler havadayken halatlarla MİT yerleşkesine indirilmesi; bu ekibin  açılan kapıdan içeri girerek Fidan'ı rehin alması planlandı. MİT içerisinden  karşı bir operasyon yapılması halinde, kobranın bunları vurması planı da yapıldı. Taarruz helikopterlerine de yerden ve havadan bu faaliyeti yerine  getirecek ekipleri silah ateş desteğiyle koruma emri verildi.



 



kaynak:milliyet








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