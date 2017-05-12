

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kara Havacılık Komutanlığındaki olaylara ilişkin hazırlanan iddianameye göre, darbe girişiminin Kara Havacılık Komutanlığı ile ilgili kısımlarının planlama toplantıları, şüphelilere ait Güvercinlik Kışlası'nda bulunan odalar ile şüpheli Muhammet Baran'a ait Ankara Yenimahalle'deki adreste 13-14 Temmuz 2016'da yapıldı.



Zaman zaman gece yarılarına kadar devam eden bu toplantılarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım, eski İçişleri Bakanı Efkan Ala ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın rehin alınma planları yapıldı.



Bu toplantılarda, MİT Müsteşarı Fidan'ın Yenimahalle'de bulunan MİT lojmanlarının batı tarafındaki villasından alınması kararlaştırıldı. Fidan'ın ikametinin 2 metrelik demir bahçe kapısının saldırı helikopteri Kobra ile vurulması; bir Skorsky ve 2 Cougar ile taşınacak ekibin, helikopterler havadayken halatlarla MİT yerleşkesine indirilmesi; bu ekibin açılan kapıdan içeri girerek Fidan'ı rehin alması planlandı. MİT içerisinden karşı bir operasyon yapılması halinde, kobranın bunları vurması planı da yapıldı. Taarruz helikopterlerine de yerden ve havadan bu faaliyeti yerine getirecek ekipleri silah ateş desteğiyle koruma emri verildi.







kaynak:milliyet