HAKAN FİDAN VE SİNİRLİOĞLU BAĞDAT'A GİDİYOR
Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani'nin Ankara ziyaretinden sonra yeni bir gelişme yaşandı. Başbakan Ahmet Davutoğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Dışişleri Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu'nun bugün Irak'ın başkenti Bağdat'a gideceğini açıkladı.
ASKER GÖNDERME KRİZİ YAŞANMIŞTI
Hatırlanacağı üzere Türkiye, Musul'daki Başika kampına 150 asker gönderdikten sonra kriz çıkmıştı. Irak, Türkiye'den askerlerin geri çekilmesini istemiş, hatta bu konuda Rusya'dan yardım alabileceklerini açıklamışlardı.
ERDOĞAN İLE 70 DAKİKA GÖRÜŞTÜ
Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani'yi, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat 10 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Irak Kürdistan Bölgesi Başkanı Mesut Barzani'yi kabulünde ikili ilişkiler ve bölgesel sorunlar ele alındı. Barzani daha sonra da Başbakan Ahmet Davutoğlu ile biraraya geldi.
ERDOĞAN'DAN TERÖR MESAJI
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre 1 saat 10 dakika süren kabulde, terörle mücadelenin ve bu konudaki işbirliğinin bölgenin istikrarı açısından da önemli olduğu vurgulandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, IŞİD ve PKK da dahil olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadele hususunda Türkiye'nin kararlılığına değinerek, IŞİD'le mücadele konusunda Uluslararası Koalisyona sağlanan katkılar üzerinde de durduğu öğrenildi. Tarafların, Türkmenler, Kürtler ve Arapların bölgede uyum ve barış içinde yaşamalarını teşvik için özen gösterilmesinin yanı sıra, Irak'ın huzuru açısından mezhep çatışmasını körükleyici tutumlardan kaçınılması gerektiğine dikkati çektikleri kaydedildi.
FİDAN VE SİNİRLİOĞLU BAĞDAT'A GİDİYOR
Barzani Erdoğan'la görüşmesinin ardından Başbakan Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından kısa bir açıklama yapan Davutoğlu, yarın MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Dışişleri Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu'nun Irak'ın başkenti Bağdat'a gideceğini duyurdu.
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