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Hakan, Dün Akşam Hayatının Golünü Attı
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HAKAN, DÜN AKŞAM HAYATININ GOLÜNÜ ATTI


Hakan, dün akşam hayatının golünü attı
Tarih : 16 Mart 2018, 10:00
Puan Ver : Hakan, Dün Akşam Hayatının Golünü Attı(6/10)2

UEFA Avrupa Ligi'nde Milan, 2-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Emirates'te Arsenal'le karşılaştı. Erken final olarak nitelenen eşleşmede İtalyanlar, milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun 35. dakikadaki golüyle öne geçti.

MÜTHİŞ ATTI

Hakan, uzak mesafeden mermi gibi tam köşeye vurdu. Kaleci Ospina'nın çaresizce uzanışı arasında top filelerle buluştu. Hakan Çalhanoğlu bu sezon Avrupa Ligi'nde 2. golünü attı. Milan formasıyla ise 4. golünü kaydetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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