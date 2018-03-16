HAKAN, DÜN AKŞAM HAYATININ GOLÜNÜ ATTI
UEFA Avrupa Ligi'nde Milan, 2-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Emirates'te Arsenal'le karşılaştı. Erken final olarak nitelenen eşleşmede İtalyanlar, milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun 35. dakikadaki golüyle öne geçti.
MÜTHİŞ ATTI
Hakan, uzak mesafeden mermi gibi tam köşeye vurdu. Kaleci Ospina'nın çaresizce uzanışı arasında top filelerle buluştu. Hakan Çalhanoğlu bu sezon Avrupa Ligi'nde 2. golünü attı. Milan formasıyla ise 4. golünü kaydetti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kızılırmak'taki Çığlık Çılığa Ölümün Arkasından Yasak Aşk Çıktı!
- Kuzey Irak'ta Bahar Temizliği! Pkk'nın Ağır Silahları Ele Geçirildi
- Çavuşoğlu, Fetö Ağzıyla Konuşan Gazeteciyi Fırçaladı
- Çiftlik Bank'ın Ceo'su Hakkında İlginç Detay: Bulaşıkçılık Yapıyormuş
- İbrahim Kalın Duyurdu! Ünlü İsimler, Afrin İçin Bir Araya Gelecek
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Mehmetçik, Racu'da Ypg'nin Ağır Silah İmalathanesini Ele Geçirdi
- Abd'de Üst Geçit Çöktü: 1 Ölü, 6 Yaralı
- 1,3 Metrelik Demir Çubuk Testislerinden Girip Omzundan Çıktı
- Anneye Tecavüz Etti, 4 Yaşındaki Kızını Da Aynı Amaçla Kaçırdı
- 11 Yaşındaki Akrabasını Cinsel İlişkiye Zorlayan Kadın 50 Yıl Hapis Cezası Aldı
Bu Haberle İlgili Yorumlar