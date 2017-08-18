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HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN FORMA GİYDİĞİ MİLAN, SHKENDİJA'YI 6-0 YENDİ


Hakan Çalhanoğlu'nun Forma Giydiği Milan, Shkendija'yı 6-0 Yendi
Tarih : 18 Ağustos 2017, 11:20
Puan Ver : Hakan Çalhanoğlu'nun Forma Giydiği Milan, Shkendija'yı 6-0 Yendi(9/10)5

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda günün maçları tamamlandı. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun bir asist yaptığı maçta Milan, sahasında Shkendija 79 ekibini 6-0 mağlup etti.

HAKAN ASİST YAPTI

İtalya'da oynanan mücadelede Milan'a farklı galibiyeti getiren golleri Andre Silva (2), Fabio Borini (2) ve Riccardo Montolivo (2) kaydetti. Mücadeleye ilk 11'de başlayıp bir asist yapan Hakan Çalhanoğlu, 61. dakikada oyundan alındı. Rakibini 6-0 yenen Milan, deplasmanda oynanacak rövanş maçı öncesi turu büyük ölçüde garantiledi.

Günün diğer maçlarında ise sonuçlar şu şekilde:

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) 1-1 Skenderbeu (Arnavutluk)

BATE (Belarus) 1-1 Oleksandriya (Ukrayna)

Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) 3-2 Midtjylland (Danimarka)

Krasnodar (Rusya) 3-2 Kızılyıldız (Sırbistan)

Hafnarfjördur (İzlanda) 1-2 Braga (Portekiz)

PAOK (Yunanistan) 3-1 Östersunds (İsveç)

Viktoria Plzen (Çekya) 3-1 AEK Larnaka (Kıbrıs Rum Kesimi)

Ludogorets (Bulgaristan) 2-0 Süduva (Litvanya)

Altach (Avusturya) 0-1 Maccabi Tel-Aviv (İsrail)

Panathinaikos (Yunanistan) 2-3 Athletic Bilbao (İspanya)

Legia Varşova (Polonya) 1-1 Sheriff (Moldova)

Domzale (Slovenya) 1-1 Olympique Marsilya (Fransa)

Ajax (Hollanda) 0-1 Rosenborg (Norveç)

Viitorul (Romanya) 1-3 Salzburg (Avusturya)

Club Brugge (Belçika) 0-0 AEK (Yunanistan)

Osijek (Hırvatistan) 1-2 Austria Wien (Avusturya)

Partizan (Sırbistan) 0-0 Videoton (Macaristan)

Everton (İngiltere) 2-0 Hajduk Split (Hırvatistan)

Maritimo (Portekiz) 0-0 Dinamo Kiev (Ukrayna)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Hakan  Çalhanoğlu  Nun  Forma  Giydiği  Milan  Shkendija    6-0  Yendi    haber

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