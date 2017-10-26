HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN YILLAR SONRA BİR İLK
Hakan Çalhanoğlu, Milan formasıyla Serie A'daki ilk golünü attı. Çalhanoğlu, Emre Belözoğlu'ndan sonra bunu başaran ilk oyuncu oldu.
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan, İtalya Seria A 10. hafta maçında deplasmanda Chievo'yu 4 - 1 mağlup etti. Hakan, ilk 11'de başlayıp 90 dakika oynadığı maçta ligdeki ilk golüne de imza attı.
MİLAN ZORLANMADAN KAZANDI
Marcantonio Bentegodi Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Suso, 42. dakikada Bostjan Cesar (k.k.), 55. dakikada Hakan Çalhanoğlu ve 64. dakikada Nikola Kalinic kaydetti. Ev sahibi takımın tek golü ise 61. dakikada Valter Birsa'dan geldi.
HAKAN'IN LİGDEKİ İLK GOLÜ
Bu arada Milan'ın milli futbolcusu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başlayıp 90 dakika sahada kaldığı maçta 1 de gol buldu. Hakan böylece Seria A'daki ilk golünü kaydetmiş oldu.
Öte yandan Hakan, Emre Belözoğlu'nun ardından Serie A'da gol atan ilk Türk oyuncu oldu.
Kaynak: haberinburada
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