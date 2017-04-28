HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN TRANSFER AÇIKLAMASI
Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu aldığı 4 aylık men cezasının ardından ilk kez konuştu. Sport Bild'e röportaj veren Çalhanoğlu, "Doğruyu söylemek gerekirse tribünden maçı izlemek b.ktan bir şey" dedi.
Almanya'nın ünlü Sport Bild dergisine geniş bir röportaj veren Hakan Çalhanoğlu, bu dönemde neler yaptığı, babasıyla olan ilişkisi, transferi ve daha birçok konuda özel açıklamalar yaptı.
FIFA tarafından cezanın açıklandığı günü bir daha unutamayacağını söyleyen milli oyuncu, "Takım otobüsüyle Köln Havaalanı'na gidiyorduk. Oradan da Hamburg'a geçecektik. Yanımda Bellarabi oturuyordu. Kulağımda kulaklık vardı. Bellarabi bana hocamız Schmidt ile direktör Schade'nin konuştuğunu gösterdi. İçimde kötü bir his vardı. Sonra Schmidt geldi ve bana kötü haberi verdi. Herkes havaalanından maça gitti, ben ise taksiyle geri döndüm" dedi.
kaynak:fanatik
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