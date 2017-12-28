HAKAN ÇALHANOĞLU TRANSFER DEDİKODULARINA NOKTAYI KOYDU!
Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu hakkında çıkan ayrılık dedikodularıyla ilgili, "Daha 6 aydır burdayım, ayrılmaya niyetim yok" dedi.
İtalya Serie A takımlarından Milan'ın formasını giyen 23 yaşındaki Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, takımdan ayrılıp Galatasaray'a transfer olacağı iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.
"BEN BİR MİLANLIYIM VE KANITLAMAM GEREKEN ŞEYLER VAR"
İtalya Kupası'nda ezeli rakipleri Inter'i eledikleri maçın ardından konuşan Çalhanoğlu, "Hakkımda çıkan dedikodular doğru değil. Sadece 6 aydır buradayım ve ayrılmaya niyetim yok. Ben bir Milanlıyım ve kanıtlamam gereken şeyler var." sözlerini kullandı.
"KENDİMİ GÖSTERECEĞİM"
Ayrılmayı düşünmediğini belirten Milli futbolcu, "İtalyanca öğrenmeye başladım. İtalya'da hayat çok güzel. Tabii ki her zaman oynamak çok kolay olmuyor ama bu, başka bir takıma gideceğim anlamına gelmiyor. Daha çok oynama şansının geleceğine inanıyorum. Ben de kendimi gösterme şansı bulacağım" şeklinde konuştu.
Kaynak: haberinburada
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