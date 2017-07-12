Hakan Çalhanoğlu, Milan'da

HAKAN ÇALHANOĞLU, MİLAN'DA "EFSANE FORMA"YI GİYDİ
İtalyan devi Milan'a transfer olan Hakan Çalhanoğlu, daha önce efsane futbolcuların giydiği 10 numaralı formayı sırtına geçirdi.
Serie A ekiplerinden Milan yeni sezon öncesi İsviçre Süper Lig'i takımı Lugano ile hazırlık maçı yaptı. Karşılaşmadan 4-0'lık galibiyetle ayrılan Milan'da yeni transfer Hakan Çalhanoğlu sahaya ilk 11'de çıktı. 46 dakika oyunda kalan milli futbolcunun 10 numaralı formayı giydiği görüldü.
EFSANE FUTBOLCULAR GİYMİŞTİ
Milan'da 10 numaralı formayı daha önce Gullit, Savicevic, Boban, Rui Costa ve Seedorf giymişti.
Kaynak: haberinburada
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