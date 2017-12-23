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Hakan Çalhanoğlu, Japonya'da reklam yüzü oldu!

HAKAN ÇALHANOĞLU, JAPONYA'DA REKLAM YÜZÜ OLDU!

İtalya Serie A takımlarından Milan'ın Milli yıldızı Hakan Çalhanoğlu, Japonya'da bir lastik firmasının reklamında oynadı.

Tarih : 23 Aralık 2017, 00:30
Puan Ver : Hakan Çalhanoğlu, Japonya'da Reklam Yüzü Oldu!(8/10)4

Çalhanoğlu, reklamda Milan'dan takım arkadaşları Andre Silva, Ricardo Rodriguez ve Montolivo ile boy gösterdi.

GAMBA OSAKA TAKIM FUTBOLCULARI DA REKLAMDA BOY GÖSTERDİ

Japonya'nın Osaka şehrinin sokaklarında geçen reklamda Milan'ın yıldız isimleri, Gamba Osaka takımının futbolcuları ile beraber rol aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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