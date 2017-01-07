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hakan balta'yı iskoç takımına transfer ettiler

HAKAN BALTA'YI İSKOÇ TAKIMINA TRANSFER ETTİLER

Galatasaray'ın tecrübeli defans oyuncusu Hakan Balta ile ilgili olarak sosyal medyayı sallayan bir olay yaşandı. İskoç takımı Aberdeen'ın sahte hesabından milli futbolcunun transferi açıklanırken Hakan Balta'nın ismi Yerdss Selzavon olarak belirtildi.

Tarih : 07 Ocak 2017, 14:37
Puan Ver : Hakan Balta'yı İskoç Takımına Transfer Ettiler(6/10)6


Avrupa'nın en ünlü spor sitelerinden biri olan Sky Sports, son yılların en büyük trollerinden birine düştü.



Spor sitesi, İskoç takımı Aberdeen'ın sahte hesabından atılan bir transfer tweetini haber yaptı. Ancak haber tamamen bir trolldü. Atılan tweette Hakan Balta'nın İskoç kulübüyle 3 yıllık sözleşme imzaladığı aktarılırken futbolcunun ismi Yerdss Selzavon olarak belirtildi.



Sky Sports, gerçeklikle alakası olmayan bu tweeti haberleştirerek sosyal medyada alay konusu haline geldi. Galatasaraylı taraftarlar konuyla ilgili olarak espirili tweetler attı.



 



kaynak:yenişafak








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