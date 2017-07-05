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Hakan Balamir Hayatını Kaybetti

Hakan Balamir hayatını kaybetti

HAKAN BALAMİR HAYATINI KAYBETTİ

Hakan Balamir sevenlerini üzdü. KOAH hastalığıyla mücadele eden usta oyuncu Hakan Balamir tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında yaşamını yitirdi.

Tarih : 05 Temmuz 2017, 10:41
Puan Ver : Hakan Balamir Hayatını Kaybetti(6/10)5


KOAH hastalığıyla uzun süredir mücadele eden ünlü sanatçı Hakan Balamir, durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılmıştı. Balamir dün akşam saat 20.00 sıralarında yaşamını yitirdi.



Türk sinemasının usta oyuncularından 72 yaşındaki Hakan Balamir, uzun süredir mücadele ettiği Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) nedeniyle bir süredir nefes almakta zorlanıyordu. Yaklaşık bir hafta önce durumu ağırlaşan Balamir, ailesi tarafından Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.








Etiketler: Hakan  Balamir  Hayatını  Kaybetti    haber

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