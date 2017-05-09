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hakan altun'dan okul yapımına 1 milyon lira katkı

HAKAN ALTUN'DAN OKUL YAPIMINA 1 MİLYON LİRA KATKI

Şarkıcı Hakan Altun, memleketi Siirt'te dedesinin adını taşıyacak 18 derslikli ilkokulun yapımına 1 milyon lira destek verecek.

Tarih : 09 Mayıs 2017, 16:46
Puan Ver : Hakan Altun'dan Okul Yapımına 1 Milyon Lira Katkı(5/10)4


Şarkıcı Hakan Altun, memleketi Siirt'te yapılacak okula 1  milyon lira katkı yapacak.



Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz, Altun'un dedesinin adını taşıyacak 18  derslikli ilkokulun yapımına ilişkin protokolün imzalanması nedeniyle Valilikte  düzenlenen törende, kentte önemli eğitim yatırımlarının gerçekleştirildiğini  söyledi.



Devletin eğitim yatırımlarına özel sektör ve hayırseverin katkısının  önemine değinen Tutulmaz, şöyle konuştu:



 "Genç bir nüfusa sahibiz, bu genç nüfusun eğitim ihtiyacı var. Değerli  hemşehrimiz Hakan Altun güzel bir örnek teşkil ederek bir okulun yapılmasına  destek veriyor. Onların her türlü yardımı çocuklarımızın ve aynı zamanda  ülkemizin geleceğine yapılan yatırımlardır."



Altun ise memleketinde okul yaptırdığı için mutlu olduğunu dile  getirerek "Atalarımın şehri olan Siirt'te böyle bir şeyi bana nasip ettiği için  Allah'a şükrediyorum. Küçük kardeşlerimiz, inşallah o okullarda okuyup çok önemli  insanlar olacaklar." dedi.



 



kaynak:milliyet








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