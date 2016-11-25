HAKAN ALTUN: ALBÜM YAPSIN YANINDAYIM!
Hakan Altun, önceki gece Jolly Joker'de sahneye çıktı.
Hakan Altun, önceki gece Jolly Joker'de sahneye çıktı.
Beyaz Show'un Avrupa Turnesi'nde Serenay Sarıkaya'nın kendi şarkısı, 'Telefonun Başında' şarkısını söylemesine Altun, "Bayıldım. Kesinlikle albüm çıkarmalı sonuna kadar yanındayım" dedi.
kaynak:milliyet
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