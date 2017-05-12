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HAİNLİKLERİNİN BEDELİNİ CANLARIYLA ÖDEDİLER


HAİNLİKLERİNİN BEDELİNİ CANLARIYLA ÖDEDİLER
Tarih : 12 Mayıs 2017, 13:02
Puan Ver : Hainliklerinin Bedelini Canlarıyla Ödediler(10/10)9


AĞRI'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran İlçeleri arasındaki Tendürek Dağı bölgesindeki teröristlere yönelik operasyonla ilgili olarak açıklama yapan Vali Musa Işın, "Tendürek Dağı'nda yapılan operasyonda 9 terörist ihanetlerinin bedelini canlarıyla ödemiştir. Bu kutsal vatanda bir tek hain bırakılmayacaktır" dedi.Tendürek Dağı'nın Kışlak Mevkisi'ndeki teröristleri etkisiz hale getirmek için dün düzenlenen operasyon sırasında 2 uzman çavuş şehit olurken, 11 asker de yaralandı.  Valilikten bugün yapılan açıklamada ölü ele geçirilen terörist sayısı 9'a yükseldi.



Vali Musa Işın, Tendürek Dağındaki operasyonla ilgili olarak Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı. Vali Işın, yaptığı açıklamada şunları söyledi:



"Jandarma Özel Harekat birliklerimizce Tendürek Dağı'nda yapılan operasyonda 9 terörist ihanetlerinin bedelini canlarıyla ödemiştir. Operasyon esnasında 1 uzman çavuş helikopter kazasıyla, 1 uzman çavuş ise çatışmada şehit düşmüş, 11 askerimiz ise yaralanmıştır.Terörist grup tamamen muhasara altına alınmış olup imha edilinceye kadar operasyon devam edecektir. Operasyon bittiğinde ayrıca açıklama yapılacaktır. Bu kutsal vatanda bir tek hain bırakılmayacaktır.Şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar dileriz."



 



 



kaynak:milliyet








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