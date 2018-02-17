HAİNLERİN SÖZCÜLÜĞÜNE SOYUNAN ESAD'A SERT YANIT: YALANI KES!
Suriye rejimine bağlı haber ajansı SANA'nın abonelerine servis ettiği " Türkiye Afrin'in Aranda köyünde kimyasal silah kullandı." iddiasını Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu attığı tweet'le yalanladı.
HABERİ İLK ESAD REJİMİNİN HABER AJANSI YAPTI
Suriye rejiminin haber ajansı SANA haberi bölgedeki terör örgütü PYD/YPG kaynaklarına dayandırdı. Ancak haberde ismi verilmeyen bir Türk yetkilinin olayı yalanladığına yer verildi.
"YALAN SÖYLEMEYİ KES"
SANA'nın haberi İngiliz haber ajansı Reuters tarafından dünyaya servis edildi. Haberin yayılmasının ardından Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu attığı İngilizce "What a reliable source you have? Stop lying" yani "Kaynağınızın güvenilirliği nedir? Yalan söylemeyi kes!" tweet'iyle haberi yalanladı.
İşte Çavuşoğlu'nun tweet'i:
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- İngiliz Başbakan'dan Ab'ye Terör Çağrı: Ortak Strateji Belirlemeliyiz
- Kapının Altında Kalan Kadın, Feci Şekilde Can Verdi!
- Rusya Soruşturması Sonrası Konuşan Trump: Ben Yanlış Yapmadım
- Diri Diri Gömmüşler! İçeriden Sesler Gelince Mezarı Açtılar, Korkunç Manzara İle Karşılaştılar
- Emekli Polis, Cinsel İlişki Oyuncağıyla Beraber Yatmış Şekilde Ölü Bulundu
Bu Haberle İlgili Yorumlar