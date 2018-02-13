HAİNLERİN AFRİN'DEKİ YENİ TAKTİĞİ BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ!
Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında SİHA'lardan saklanmaya çalışan teröristlerin yaktığı lastikler nedeniyle yoğun siyah dumanlar oluştu.
Terör örgütü YPG-PYD/PKK yönetimindeki Afrin'in Cinderese kasabasında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait Silahlı İnsansız Hava Araçlarından (SİHA) gizlenmek isteyen teröristlerin aralıksız yaktığı lastikler nedeniyle oluşan yoğun siyah duman havadan görüntülendi.
TERÖR ÖRGÜTÜ HEDEFLERİ YERLE BİR EDİLDİ
Zeytin Dalı Harekatı'nın 25. gününde Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu birlikleri Afrin'deki ilerleyişini sürdürürken, Hatay'ın sınıra sıfır noktasında yer alan Hassa, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerindeki sınır karakollarından çok namlulu roketatar ve fırtına obüsleri ile savaş jetleri, terör örgütü PKK/YPG-PYD hedeflerini vurmaya devam ediyor.
YANAN LASTİKLER YOĞUN DUMANA NEDEN OLDU
Terör örgütü yönetimindeki Afrin'in Cinderes kasabasındaki teröristlerin SİHA'lardan gizlenmek için kasabanın başından sonuna kadar aralıksız yaktıkları lastiklerin neden olduğu yoğun siyah duman, İhlas Haber Ajansı tarafından havadan görüntülendi.
Kasabanın adeta tamamını kaplayan ve yükselen dumanlar, sınırın Türkiye tarafındaki Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden de çıplak gözle görülüyor.
Kaynak: haberinburada
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