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HAİNLERİ İHA VE SİHA KORKUSU SARDI! İŞTE YENİ YÖNTEMLERİ


Hainleri İHA ve SİHA korkusu sardı! İşte yeni yöntemleri
Tarih : 16 Şubat 2018, 21:40
Puan Ver : Hainleri İha Ve Siha Korkusu Sardı! İşte Yeni Yöntemleri(10/10)6

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'deki Cinderes kasabasında bulunan terör örgütü PKK/YPG-PYD hedeflerini adım adım yaklaşırken bugün kasabadan yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı.

TERÖR MEVZİLERİ VURULMAYA DEVAM EDİYOR

Zeytin Dalı Harekatı'nın 28. gününde Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu birlikleri Afrin'deki ilerleyişini sürdürürken, Hatay'ın sınıra sıfır noktasında yer alan Hassa, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerindeki sınır karakollarından çok namlulu roketatar ve fırtına obüsleri ile savaş jetleri, terör örgütü PKK/YPG-PYD hedeflerini vurmaya devam ediyor.

SİYAH DUMANLAR AFRİN SEMALARINI SARDI

3 koldan ablukaya alınan Cinderes kasabasında yer alan terör örgütü mevzileri an ben an gözetleniyor. Öte yandan hainler korkulu rüyaları haline gelen İHA ve SİHA'ları önlemek için lastik yakmaya başladılar. Siyah dumanlar Afrin semalarını sardı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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