Afrin'deki teröristlere kan kusturmaya yemin eden özel komandoları taşıyan zırhlı araç konvoyu Hatay'a ulaştı.

Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar, Hatay'a geldi. İçinde en az 60 askeri zırhlı aracın olduğu konvoyda çeşitli illerden gelen özel komando birlikleri de yer aldı.

60 ARAÇLIK KONVOY KIRIKHAN'DAN GEÇTİ

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında farklı birliklerden gönderilen, içerisinde komando birliklerinin bulunduğu en az 60 askeri zırhlı araç, Kırıkhan ilçesinden geçti.

AFRİN'E GİDECEKLER

Daha sonra sınır birliklerine yönelen askeri araçların buradan da Afrin'e geçeceği öğrenildi.

Kaynak: haberinburada