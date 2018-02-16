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Hainlere bir darbe de Esad'dan! Güvendikleri dağlara kar yağdı

HAİNLERE BİR DARBE DE ESAD'DAN! GÜVENDİKLERİ DAĞLARA KAR YAĞDI

Esad yönetimi, anlaşma masasına oturduğu terör örgütü YPG ile uzlaşıya varamadı. Terör örgütünün "Afrin'e asker konuşlandırın" talebi rejim tarafından reddedildi.

Tarih : 16 Şubat 2018, 20:00
Puan Ver : Hainlere Bir Darbe De Esad'dan! Güvendikleri Dağlara Kar Yağdı(9/10)5

Suriye'li yetkililer YPGnin Türkiye'ye karşı Afrin'e asker konuşlandırma teklifini, Kürt yetkililer silah bırakmayı kabul etmeyince reddetti.

MASAYA OTURMADAN BAZI MADDELER HAZIRLANDI

Rusyan'ın Arapça yayın yapan Russıa Today haber sitesinin Suriye muhabirinin askeri kaynaklardan edindiği bilgiye göre Şam yönetimi Kürtler ile masaya oturmadan önce bazı maddeler hazırladılar.

SİLAHLARINI ŞAM YÖNETİMİNE TESLİM ETMEYECEKLER

Kürt yetkililer bu maddeleri kabul etmeyeceklerini söylediler ve anlaşma sağlanamadı. Muhabir, Kürtler silahları Şam yönetimine teslim etmeyeceklerini söyledikten sonra iki tarafın masadan kalkarak diğer maddeler üzerinde görüşmediklerini söyledi.

"BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA"

Lübnan'da yayın yapan Al-Masdar haber kanalı ise Kürtlerin silah bırakmayı kabul etmemelerinin bardağı taşıran son damla olduğunu belirtti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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