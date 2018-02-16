HAİNLERE BİR DARBE DE ESAD'DAN! GÜVENDİKLERİ DAĞLARA KAR YAĞDI
Esad yönetimi, anlaşma masasına oturduğu terör örgütü YPG ile uzlaşıya varamadı. Terör örgütünün "Afrin'e asker konuşlandırın" talebi rejim tarafından reddedildi.
Suriye'li yetkililer YPGnin Türkiye'ye karşı Afrin'e asker konuşlandırma teklifini, Kürt yetkililer silah bırakmayı kabul etmeyince reddetti.
MASAYA OTURMADAN BAZI MADDELER HAZIRLANDI
Rusyan'ın Arapça yayın yapan Russıa Today haber sitesinin Suriye muhabirinin askeri kaynaklardan edindiği bilgiye göre Şam yönetimi Kürtler ile masaya oturmadan önce bazı maddeler hazırladılar.
SİLAHLARINI ŞAM YÖNETİMİNE TESLİM ETMEYECEKLER
Kürt yetkililer bu maddeleri kabul etmeyeceklerini söylediler ve anlaşma sağlanamadı. Muhabir, Kürtler silahları Şam yönetimine teslim etmeyeceklerini söyledikten sonra iki tarafın masadan kalkarak diğer maddeler üzerinde görüşmediklerini söyledi.
"BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA"
Lübnan'da yayın yapan Al-Masdar haber kanalı ise Kürtlerin silah bırakmayı kabul etmemelerinin bardağı taşıran son damla olduğunu belirtti.
Kaynak: haberinburada
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