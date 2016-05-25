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HAİNLER VATANDAŞLARIN EVLERİNE BÜYÜK ZARAR VERDİ


HAİNLER VATANDAŞLARIN EVLERİNE BÜYÜK ZARAR VERDİ
Tarih : 25 Mayıs 2016, 10:13
Puan Ver : Hainler Vatandaşların Evlerine Büyük Zarar Verdi(8/10)8


Bölücü terör örgütüne yönelik operasyonların devam ettiği Şırnak'ta teröristler, vatandaşların evlerine zarar vererek kullanılmaz hale getirdi.



Şırnak il merkezinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor. Güvenlik güçleri tarafından paylaşılan görüntülerde, operasyonlar kapsamında evlerde yapılan aramalarda teröristlerin Şırnaklı vatandaşların evlerine verdikleri zararlar açıkça görülüyor. Hainlerin vatandaşların evlerini kendi barınma yerleri haline dönüştürürken evlerin zeminlerini sığınaklar yapabilmek için kazdıkları, duvarlarını ise geçiş koridorları yapabilmek için yıktıkları belirlendi. Görüntülerde, teröristlerin ne kadar kötü koşullarda kaldığı da görülüyor. Evde teröristlerin el yapımı patlayıcı yapımında kullandığı çok miktarda çivi, tüp gibi malzemeler de ele geçirildi.








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