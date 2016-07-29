

15 Temmluz'daki darbe girişiminin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi 20 Temmuz'da oy birliğiyle, öldürülen darbeciler için “hainler mezarlığı” yapılmasına karar vermişti. Türkiye'nin ilk ‘vatan hainleri mezarlığı' olma özelliğini taşıyan mezarlık Pendik'e bağlı Ballıca Köyü'nde inşa edilmişti. Kamuoyunda tartışmalara konu olan mezarlıkla ilgili İBB Başkanı Kadir Topbaş yeni bir karar imza attı.