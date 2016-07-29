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HAİNLER MEZARLIĞI'NDA TABELA KALDIRILDI


HAİNLER MEZARLIĞI'NDA TABELA KALDIRILDI
Tarih : 29 Temmuz 2016, 10:34
Puan Ver : Hainler Mezarlığı'nda Tabela Kaldırıldı(6/10)3


15 Temmluz'daki darbe girişiminin ardından  İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi 20 Temmuz'da oy birliğiyle, öldürülen darbeciler için “hainler mezarlığı” yapılmasına karar vermişti. Türkiye'nin ilk ‘vatan hainleri mezarlığı' olma özelliğini taşıyan mezarlık Pendik'e bağlı Ballıca Köyü'nde inşa edilmişti. Kamuoyunda tartışmalara konu olan mezarlıkla ilgili İBB Başkanı Kadir Topbaş yeni bir karar imza attı.








Etiketler: Hainler  Mezarlığı  Nda  Tabela  Kaldırıldı    haber

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