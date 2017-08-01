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Hainler Bombalanacak Noktaları Harita Üzerinden Tek Tek İşaretlemiş
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Hainler bombalanacak noktaları harita üzerinden tek tek işaretlemiş

HAİNLER BOMBALANACAK NOKTALARI HARİTA ÜZERİNDEN TEK TEK İŞARETLEMİŞ

Akıncı Üssü'nde darbecilerin kullandığı odada; sıkıyönetim listeleri, silahlar, harekat planları ve bombalanacak noktaların yer aldığı haritalar ele geçirildi. Darbeciler, bombalanacak yerleri haritadan tek tek belirlemiş.

Tarih : 01 Ağustos 2017, 11:20
Puan Ver : Hainler Bombalanacak Noktaları Harita Üzerinden Tek Tek İşaretlemiş(5/10)1

15 Temmuz darbe girişiminin merkez üssü Akıncı Üssü'nde, cuntacıların 15 Temmuz gecesi kullandığı odanın ayrıntılarına ulaşıldı. O gece Ankara'ya bomba yağdıran F-16'ların harekât planları, darbecilerin atama listesi, mühimmat, silah ve telsizleri odada bulundu.

ÖZEL KORUMALI ODA

Özel Harekât timinin operasyonu sırasında 141. Filo'daki bir yerde çok sayıda silahın bulunması dikkati çekti. Burada özel koruma çemberine alındığı anlaşılan bir oda bulundu. Yapılan incelemede bu odanın darbe girişiminin harekat ve komuta merkezi olduğu anlaşıldı.İşte o odaya ait detaylar:

PİLOTLARA BRİFİNG VE TALİMAT VERİLDİ

Silahlarını bırakarak kaçan darbecilerin bulunduğu odanın ortasında, toplantı masası üzerinde boş mermi kutuları vardı. Saat 18.00 sularında, Kandil bombalarıyla şehri kan gölüne çevirmek için görevlendirilen pilotlara brifing ve talimat bu masada verildi. Odadaki bilgisayarlarda sıkıyönetim direktifleri hazırlandı. Kozmik odadaki fotokopi makineleri ve tarayıcılarla darbe direktifleri çoğaltılarak 81 ile talimat yağdırıldı.ODADA ASILI HARİTALAR ÜZERİNDE DARBECİLER, BOMBALANACAK NOKTALARI BELİRLEDİ

Şarjlara takılı halde çok sayıda telsiz ele geçirildi. Darbecilerin bırakıp kaçtığı çok sayıda G3 piyade tüfeği, uzun namlulu makineli silahlar bu odanın özel bir ekip tarafından korunduğunu gözler önüne serdi. Odadaki panolara asılı olan haritalar üzerinde darbeciler, bombalanacak noktaları tek tek belirledi.HEDEFLERİN KORDİNATLARI DARBECİ PİLOTLARA BİLDİRİLDİ

Odada darbe girişimini açığa çıkaracak en kritik belgeler ve dokümanlar da ele geçirildi. Darbecilerin atama listeleri, sıkıyönetim direktifleri, sıkıyönetim mahkemeleri görevlendirme listeleri, il ve bölgelere göre sıkıyönetim komutanları listesi, Ankara ve İstanbul asayiş-takviye planları ile çevre illerdeki üslerin planları odada bulundu.

HANGARDA F-16'LARA YÜKLENMEYE HAZIR 8 AKILLI BOMBA BULUNDU

Odada bir de acil çıkış kapısı vardı. Acil çıkış kapısı tünellere açılıyordu. Bu tünellerin ise uçakların bekletildiği hangarlara çıktığı tespit edildi. Hangarlarda çok sayıda sabit Kobra ve Atak helikopterleri bulunuyordu. Darbecilerin acil çıkış kapısını kullanarak helikopterlerle kaçmayı planladıkları belirlendi. Tutuklu General Akın Öztürk de bu hangardaki helikopterle kaçırılmak istendi. Hangarda rampa üzerine çıkarılmış, F-16'lara yüklenmeye hazır 8 akıllı bomba da bulundu. Ayrıca darbeci askerlerin hangara çok sayıda uzun namlulu silah, beylik tabancası, hücum yeleği, eldiven, korunaklı kıyafet ve mühimmat depoladığı görüldü.

AKINCI DAVASI BUGÜN BAŞLIYOR

Darbecilerin merkez üssü olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanığın yargılanmasına başlanıyor.

DURUŞMALAR, 29 AĞUSTOS'A KADAR DEVAM EDECEK

Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen, eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk, sivil imamlar firari Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Harun Biniş, Nurettin Oruç ve Hakan Çiçek ile uçaklarıyla çeşitli noktaları bombalayan pilotların da aralarında bulunduğu sanıkların yargılanacağı davada duruşmalar, 29 Ağustos'a kadar Sincan Cezaevi'ndeki duruşma salonunda devam edecek. Mahkeme salonu içi ve çevresinde, karadan ve havadan geniş güvenlik önlemleri alınacak.

Kaynak: Sabah

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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