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HAİNLER AFRİN'DEN SİVİLLERE SALDIRMIŞTI! ACI BİLANÇO BELLİ OLDU


Hainler Afrin'den sivillere saldırmıştı! Acı bilanço belli oldu
Tarih : 13 Şubat 2018, 21:20
Puan Ver : Hainler Afrin'den Sivillere Saldırmıştı! Acı Bilanço Belli Oldu(10/10)6

Suriye'nin Afrin kentinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığı günden bu yana teröristler tarafından Kilis ve Hatay'a 198 roket atılmasıyla 9 sivil öldü, 100'ü aşkın kişi de yaralandı.

TERÖRİSTLER TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI

Teröristlerin Türkiye'ye attığı roketler, insansız hava araçları (İHA) tarafından görüntülendi. Afrin'in batısında bulunan Cinderes bölgesinde kaydedilen İHA görüntülerinde, sivil kıyafet giyen teröristlerin, yerleşim alanları arasında, kamyonetin üzerine monte edilen roketleri Türkiye'ye ateşledikleri görüldü.

TERÖR HEDEFLERİ İMHA EDİLDİ

Teröristlerin saklandığı karargahın da havaya uçurulduğu yer alan görüntülerde, İHA'lar tarafından anbean takip edilen terör örgütleri mensuplarının saklandığı yerler, tam isabetle imha ediliyor.

LASTİK YAKIP GÖRÜŞÜ ENGELLİYORLAR

Görüntülerde teröristlerin gizlenip, jetler ve İHA'ların görüntü almasını engellemek için de lastik yakıp siyah duman çıkmasını sağladıkları ortaya çıktı. Teröristlerin yaktıkları lastikten çıkan siyah duman, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden de görüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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