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hain yaverin 'ilk kez gördüm' yalanı tutmadı

HAİN YAVERİN 'İLK KEZ GÖRDÜM' YALANI TUTMADI

Muğla'daki, Erdoğan'a suikast davasında eski Cumhurbaşkanı Yaveri Ali Yazıcı'yı, “Hayatımda ilk kez gördüm” diye söz ettiği Yarbay Emin Güven'in ifadesi yalanladı. Güven: Yazıcı bana ‘Eğer Erdoğan'ın yerini bulamazsanız ben bir bahaneyle arar nerede olduğunu öğrenirim' dedi.

Tarih : 11 Mart 2017, 09:18
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FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, suikast için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı oteli basan darbeci askerlerin yargılandığı Muğla'daki davanın sanıklarından, eski Cumhurbaşkanı Başyaveri Albay Ali Yazıcı'nın, "Muhafız Alayı'ndan çıkarken yanıma gelen ve kendisini, 'Emin yarbay' olarak tanıtan tanımadığım bir kişi, 'Komutanım ben de Antalya'ya gideceğim. Sizinle gelebilir miyim' diyerek arabama bindi. Bunu nasıl izah edeceğimi bilmiyorum ama Emin yarbayı ilk defa gördüm. Ben arabayı kullanırken benim cep telefonumu karıştırmaya başladı" dediği yarbay, darbe girişiminden sonra Ankara'da tutuklanan Yarbay Emin Güven çıktı.



 



kaynak:milliyet








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