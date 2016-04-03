

Şırnak'ın İdil ilçesinde yasağın kalkmasıyla PKK'lı teröristlerin yere döşemiş oldukları bombalar, güvenlik güçlerince imha edilmeye devam ediliyor.



İdil ilçesi Turgut Özal Mahallesi Yeni Konutlar mevkiinde PKK'lı teröristlerce yere döşenen 1 ton patlayıcı, bugün güvenlik güçlerince kontrollü bir şekilde imha edildi.







Bombanın etkisiyle çevredeki birçok bina zarar görürken, bir kadın da koşarken düşerek ellerini kırdı.



