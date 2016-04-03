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HAİN TUZAK: TAM 1 TON PATLAYICI DÖŞEMİŞLER


HAİN TUZAK: TAM 1 TON PATLAYICI DÖŞEMİŞLER
Tarih : 03 Nisan 2016, 18:29
Puan Ver : Hain Tuzak: Tam 1 Ton Patlayıcı Döşemişler(9/10)11


Şırnak'ın İdil ilçesinde yasağın kalkmasıyla PKK'lı teröristlerin yere döşemiş oldukları bombalar, güvenlik güçlerince imha edilmeye devam ediliyor.



İdil ilçesi Turgut Özal Mahallesi Yeni Konutlar mevkiinde PKK'lı teröristlerce yere döşenen 1 ton patlayıcı, bugün güvenlik güçlerince kontrollü bir şekilde imha edildi.



Bombanın etkisiyle çevredeki birçok bina zarar görürken, bir kadın da koşarken düşerek ellerini kırdı.

 








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