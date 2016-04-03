HAİN TUZAK: TAM 1 TON PATLAYICI DÖŞEMİŞLER
Şırnak'ın İdil ilçesinde yasağın kalkmasıyla PKK'lı teröristlerin yere döşemiş oldukları bombalar, güvenlik güçlerince imha edilmeye devam ediliyor.
İdil ilçesi Turgut Özal Mahallesi Yeni Konutlar mevkiinde PKK'lı teröristlerce yere döşenen 1 ton patlayıcı, bugün güvenlik güçlerince kontrollü bir şekilde imha edildi.
Bombanın etkisiyle çevredeki birçok bina zarar görürken, bir kadın da koşarken düşerek ellerini kırdı.
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