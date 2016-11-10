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HAİN SALDIRISI SONRASI BÜYÜK OPERASYON BAŞLATILDI


HAİN SALDIRISI SONRASI BÜYÜK OPERASYON BAŞLATILDI
Tarih : 10 Kasım 2016, 16:18
Puan Ver : Hain Saldırısı Sonrası Büyük Operasyon Başlatıldı(8/10)8


MARDİN'in Derik İlçesi'nde terör örgütü PKK'nın Kaymakamlık binasına el yapımı patlayıcıyla düzenlediği saldırıda Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk ve 4 kişi yaralandı.



Teröristler, eylül ayında Derik Belediyesi'ne kayyum olarak da atanan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün makam odasının yanındaki odaya çanta içinde bıraktıkları el yapımı patlayıcıyı, saat 12.15'te uzaktan kumandayla infilak ettirdi. İlk anda canlı bomba eylemi olduğu sanılan saldırıda, patlamayla birlikte ortalık savaş alanına döndü. Patlama sırasında makam odasında bulunan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk ile şoförlüğünü de yapan koruması Mustafa Dinç, özel kalemde görevli Mehmet Şerif Mesutoğlu, maliye memuru Beşir Ulusoy ile görevlilerden Fikret Bağı yaralandı.



 



kaynak:milliyet








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