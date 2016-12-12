

Vodafone Arena stadyumu yakınlarında gerçekleşen terör olayı sonrası BeşiktaşBelediyesi Meclisi Çırağan binasında olağanüstü toplandı.







Belediye Meclisi, cumartesi gecesi yapılan hain terör saldırısının gerçekleştiği ve halkarasında 'Beleştepe' diye anılan noktanın adını 'Şehitler Tepesi' olarak değiştirdi. Şehitlerin anısına eylemin gerçekleştiği noktaya anıt dikilecek.







kaynak:sabah