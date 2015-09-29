

Olay, Seyhan ilçesi Dağlıoğlun Mahallesi'ndeki Özel Güney Adana Hastanesi bahçesinde meydana geldi. Dağlıoğlu Polis Merkezi'nde görevli polis otosu, hastane bahçesinden çıktığı sırada kimliği belirsiz iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Araç içinde bulunan iki polis memuru ağır yaralanırken, direksiyon başındaki polis memuru yara almadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralı polislere ise aynı hastanede ilk müdahale yapıldı. Ancak Komiser Süleyman Çakır ve Bircan İlhanlı şehit oldu.



Haber üzerine İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek olay bölgesine geldi. Hastaneden polislerimiz hakkında bilgi alan Zeybek, olay yerinde de incelemelerde bulundu.