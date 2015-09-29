HAİN SALDIRI SONRASI BİR ACI HABER DAHA
Olay, Seyhan ilçesi Dağlıoğlun Mahallesi'ndeki Özel Güney Adana Hastanesi bahçesinde meydana geldi. Dağlıoğlu Polis Merkezi'nde görevli polis otosu, hastane bahçesinden çıktığı sırada kimliği belirsiz iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Araç içinde bulunan iki polis memuru ağır yaralanırken, direksiyon başındaki polis memuru yara almadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralı polislere ise aynı hastanede ilk müdahale yapıldı. Ancak Komiser Süleyman Çakır ve Bircan İlhanlı şehit oldu.
Haber üzerine İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek olay bölgesine geldi. Hastaneden polislerimiz hakkında bilgi alan Zeybek, olay yerinde de incelemelerde bulundu.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar