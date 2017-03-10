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hain plan deşifre oldu

HAİN PLAN DEŞİFRE OLDU

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın İstanbul'da terör saldırısı yapacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Tarih : 10 Mart 2017, 12:57
Puan Ver : Hain Plan Deşifre Oldu(8/10)6


İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın İstanbul'da terör saldırısı yapacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Şüphelilerin yapılan detaylı incelemesinde bir sosyal medya hesabında terör örgütü PKK'nın bir bölge sorumlusuyla yaptığı yazışmanın fotoğrafı bulundu. Yazışmada gözaltına alınan Muhammed K.A.' nın bir ismi açıklanmayan bölge sorumlusuyla İstanbul'da bir saldırı hazırlığı hakkında konuştuğu ortaya çıktı.



TEM ekipleri sosyal medyada bazı kişilerin yoğun şekilde terör örgütü PKK'nın Suriye yapılanması olan YPG ve YPJ'yi öven paylaşımlar yapması üzerine çalışmalarını bu yönde genişletti. Ekipler, Arnavutköy'de Suriye uyruklu Muhammed K.A. ve S.K.A isimli iki kardeşin kimliğini tespit etti. TEM Özel Tim ekipleri şüphelilerin Arnavutköy'de kaldıkları eve geçtiğimiz pazar günü operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda Muhammed K.A.(22) ve S.K.A.(19) isimli kardeşler gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Muhammed K.A. ve S.K.A. sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.



 



kaynak:sabah






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