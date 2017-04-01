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hain gecenin telsiz trafiği de ortaya çıktı!

HAİN GECENİN TELSİZ TRAFİĞİ DE ORTAYA ÇIKTI!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü'ndeki olaylara ilişkin hazırlanan iddianamede, savaş uçakları ve merkez arasındaki telsiz konuşmalarında, şüphelilerden Emrah ile görüşen Tosun...

Tarih : 01 Nisan 2017, 10:49
Puan Ver : Hain Gecenin Telsiz Trafiği De Ortaya Çıktı!(9/10)7


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü'ndeki olaylara ilişkin hazırlanan iddianamede, savaş uçakları ve merkez arasındaki telsiz konuşmalarında, şüphelilerden Emrah ile görüşen Tosun, "Önleyeceğiniz uçak muhtemel cumhurbaşkanlığı uçağı, forsu olacak, kocaman bir uçak, cumhurbaşkanlığı forsu olan bir uçak" şeklinde tarif ediyor. Sivillerin bulunduğu TBMM binasının yeşillik alanının bombalanması emrinin de "Yeşillik alanda kimsenin olması önemli değil, atış serbest" şeklinde verildiği iddianamede yer aldı.



Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü'ndeki olaylara ilişkin hazırlanan iddianamede, şüphelilerden Oğuz Alper Emrah ile görüşen 141'inci filodaki Ahmet Tosun, telsizde cumhurbaşkanlığı uçağını tarif ederek, "Önleyeceginiz uçak muhtemel cumhurbaşkanlığı uçağı forsu olacak, kocaman bir uçak, cumhurbaşkanlığı forsu olan bir uçak." şeklinde talimat veriyor.



 



kaynak:sabah






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