O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

HAİN FETÖ'CÜLERİN LİSTESİ YAYINLANACAK!


HAİN FETÖ'CÜLERİN LİSTESİ YAYINLANACAK!
Tarih : 16 Ağustos 2016, 17:27
Puan Ver : Hain Fetö'cülerin Listesi Yayınlanacak!(0/10)






Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısı sürerken gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.Bakanlar Kurulunda iki kanun hükmünde kararnamenin gündeme geldiğini ifade eden Numan Kurtulmuş, şöyle konuştu:



"Bunlardan biri olan 670 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de öncelikli olarak bazı bakanlıklarımız ve kurumlarımızdan gelen, kamu personeli olma vasfını yitirmesi gereken yani FETÖ'cü olduğu tespit edilen kişilerle ilgili düzenlemedir. Dışişleri, Sahil Güvenlik, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere çeşitli kurumlardan gelen liste KHK ile yayınlanarak yürürlüğe girecek ve bu listede ismi geçen FETÖ mensupları devlet memuriyeti vasfını kaybedeceklerdir. Bu KHK çerçevesinde görevden alınanların unvan ve meslek adlarını kullanmaları da mümkün olmayacaktır."



2010 KPSS sınavına ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirten Kurtulmuş, "2010 KPSS'de soruları çaldıkları ve bu şekilde devlet memuriyetine girdikleri tespit edilenler, devlet memuriyetinden ihraç edileceklerdir. Ancak 2010'daki KPSS ile girmiş olup yapılan soruşturmalar sonucunda gerçekten hakkıyla devlet memuriyetine girdiği tespit edilenlere ise hiçbir şey olmayacak" dedi.



Bakanlar Kurulu toplantısına Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın da katıldığını belirten Kurtulmuş, "Hem Sayın Genelkurmay Başkanı hem MİT Müsteşarımız Bakanlar Kurulu üyesi olmadıkları halde, Bakanlar Kuruluna davet edilerek kendilerinden iç ve dış güvenlikle ilgili konularda bilgi alınmıştır" diye konuştu.








Etiketler: Hain  Fetö  Cülerin  Listesi  Yayınlanacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER