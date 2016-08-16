









Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısı sürerken gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.Bakanlar Kurulunda iki kanun hükmünde kararnamenin gündeme geldiğini ifade eden Numan Kurtulmuş, şöyle konuştu:







"Bunlardan biri olan 670 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de öncelikli olarak bazı bakanlıklarımız ve kurumlarımızdan gelen, kamu personeli olma vasfını yitirmesi gereken yani FETÖ'cü olduğu tespit edilen kişilerle ilgili düzenlemedir. Dışişleri, Sahil Güvenlik, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere çeşitli kurumlardan gelen liste KHK ile yayınlanarak yürürlüğe girecek ve bu listede ismi geçen FETÖ mensupları devlet memuriyeti vasfını kaybedeceklerdir. Bu KHK çerçevesinde görevden alınanların unvan ve meslek adlarını kullanmaları da mümkün olmayacaktır."







2010 KPSS sınavına ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirten Kurtulmuş, "2010 KPSS'de soruları çaldıkları ve bu şekilde devlet memuriyetine girdikleri tespit edilenler, devlet memuriyetinden ihraç edileceklerdir. Ancak 2010'daki KPSS ile girmiş olup yapılan soruşturmalar sonucunda gerçekten hakkıyla devlet memuriyetine girdiği tespit edilenlere ise hiçbir şey olmayacak" dedi.







Bakanlar Kurulu toplantısına Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın da katıldığını belirten Kurtulmuş, "Hem Sayın Genelkurmay Başkanı hem MİT Müsteşarımız Bakanlar Kurulu üyesi olmadıkları halde, Bakanlar Kuruluna davet edilerek kendilerinden iç ve dış güvenlikle ilgili konularda bilgi alınmıştır" diye konuştu.