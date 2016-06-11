

Solunum yetmezliği sonucu 74 yaşında yaşamını yitiren dünyaca ünlü boksör Muhammed Ali, dün son yolculuğuna uğurlandı. Muhammed Ali'nin toprağa verilmesinin ardından düzenlenen törende konuşan haham Michael Lerner, 15 bini aşkın kişinin katıldığı ve dünyada milyonlarca kişinin canlı olarak izlediği törende Türkiye ile ilgili haddi aşan açıklamalarda bulundu.







Muhammed Ali'nin toprağa verilmesinin ardından düzenlenen törende, aralarında ABD eski Başkanı Bill Clinton, Ali'nin eşi Lonnie Ali, Hollywoodyıldızı Billy Crystal ve haham Michael Lerner'ın da bulunduğu kişiler konuşma yaptı.







TÜRKİYE HAKKINDA HADSİZ İFADELER







Konuşmasına gelir adaleti, ABD'deki ırkçı yaklaşımlar ve siyasi içerikleri de konu alan Lerner, Türkiye'ye yönelik ise ağır ve hadsiz ifadeler kullandı.







Dünyada milyonlarca kişinin canlı olarak izlediği ve 15 bini aşkın kişinin katıldığı törendeTürkiye'nin teröre karşı yürüttüğü kararlı politikasını farklı algılatma amacı güden Haham Lerner, "Türkiye'nin liderlerine Kürtleri öldürmeyi bırakmalarını söyleyin" ifadelerini kullandı.







Lerner'ın konuşması, cenaze ve anma törenine siyaseti karıştırdığı gerekçesiyle sosyal medyada eleştirilere yol açtı.